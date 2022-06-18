Galatasaray'da Donadoni sürprizi: Yeni hoca olabilir

Domenec Torrent ile yolların ayrılması beklenen Galatasaray'da yeni teknik direktörlük konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Di Marzio'nun aktardığı habere göre, sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan çalıştırıcı Roberto Donadoni ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.
İstanbul'da bir otelde gerçekleştirileceği belirtilen görüşmeyi, Galatasaray Sportif Direktörü Pasquale Sensibile'nin organize ettiği ifade edildi.
Son olarak Çin'in Shenzhen takımını çalıştıran Donadoni'nin Galatasaray'ın başında teknik direktörlüğe geri dönebileceği kaydedildi.
58 yaşındaki teknik adam, Çin kariyeri öncesinde İtalya Milli Takımı, Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari ve Parma'da görev yapmıştı.