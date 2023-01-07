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Galatasaray'da derbi primi belli oldu

Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinin galibiyet primini 10 milyon TL olarak belirledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Fenerbahçe derbisinin galibiyet primi ne kadar?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Başakşehir ve Sivas deplasmanlarını kazanan Galatasaray'da oyuncular 5'er milyon TL galibiyet primi ile ödüllendirilmişti. Yönetim bu rakamı derbiye özel 10 milyon TL'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerse 10 milyon TL prim alacak.

Taraftar yerine yönetim var

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deplasman yasağı uygulanacak. Konuk sarı-kırmızılı takımın taraftarı statta yer almayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler tam kadro protokol tribününde oturup Okan Buruk ve oyuncuların yanında olacak.

Erden Timur'un ise derbiye gidip gitmeyeceğine henüz karar veremediği öğrenildi.

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