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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi kapanıyor. Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Uruguaylı kalecinin, yabancı sınırından dolayı sözleşmesinin feshedileceği ve yeni bir yabancı kaleci alınacağı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Fernando Musleranın sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Muslera

2011 yılında Lazio'dan 6.75 milyon euro bedelle transfer edilen ve 10 yılı aşkın bir süredir Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sözleşmesi feshediliyor.

Yabancı kontenjanı açılacak

Skorer'de yer alan habere göre, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve oynadığı son maçlarda hatalar yapan Uruguaylı kalecinin, sarı-kırmızılı serüveni sona eriyor. Yabancı sınırından dolayı sözleşmesi feshedilecek olan Muslera'nın yerine Galatasaray'ın, yeni bir yabancı kaleci alacağı iddia edildi.

Normalde sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kaleci bu maçlarda 32 gol yedi.

Muslera'dan imalı paylaşım

Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sözleşmesi feshedileceği haberlerine gönderme yaptı. Muslera, 2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke. Ve kim bilir, belki daha fazla" ifadelerini kullandı.

Muslera'nın paylaşımı
Muslera'nın paylaşımı

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