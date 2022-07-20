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Galatasaray'da golcü tamam: Sıra orta sahada

Galatasaray, Diagne ve Mustafa Muhammed’in ayrılığından sonra forvete Haris Seferovic’i transfer etti. Sarı-kırmızılıların kiralık kadrosuna kattığı oyuncunun ardından Arnautovic ismi de gündeme geldi. Orta saha için de Amine Harit konusunda büyük aşama kaydedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda golcü tamam: Sıra orta sahada
Seferovic gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Haris Seferovic konusunda mutlu sona ulaştı.

30 yaşındaki İsviçreli golcüyü kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların Benfica’ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek. Sarı-kırmızılıların 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurduğu, yıldız oyuncunun 20 maç oynaması halinde opsiyonun devreye gireceği öğrenildi. İsviçreli futbolcu, Galatasaray’dan yıllık 2 milyon Euro civarında ücret kazanacak.

Galatasaray’ın İtalya’da Bologna forması giyen Marko Arnautovic ile de ilgilendiği bildirildi.

Sarı-kırmızılılar, Diagne ile yollarını ayırdıktan sonra Mustafa Muhammed’i de Nantes’a kiraladı. Mısırlı golcü için Galatasaray, Fransız ekibiyle 6 milyon Euro satın alma opsiyonu üzerinde anlaştı.

Harit'ten indirim istendi

Rotasını orta saha transferine çeviren Galatasaray, Schalke’den Amine Harit için 4 milyon Euro teklif ederken, yıllık ücrette indirim bekliyor.

4.5 milyon Euro isteyen Faslı oyuncudan indirim beklendiği ve anlaşma süresinin uzatılması teklif edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Leverkusen’den Afgan asıllı Alman oyuncu Nadiem Amiri konusunda nabız yokladığı öğrenildi.

Amine Harit'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Amine Harit'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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