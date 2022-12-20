Dursun Özbek teklif gelen iki futbolcuyu açıkladı

Dursun Özbek, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk oldu. Kulüp gündemine ilişkin soruları cevaplayan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Florya'daki sıkışmışlığı Kemerburgaz'da çözeceğiz"
- "Florya, fiziki anlamda Galatasaray'a bugün hizmet verebilecek bir tesis değil. Oradaki sıkışmışlık sorununu Kemerburgaz'da çözeceğiz. Florya'daki arsanın ekonomik değeri de yüksek."
"Günlük 1 milyon TL faiz ödüyoruz"
- "Bankalar Birliği'ne olan borcumuz için günlük 1 milyon TL faiz ödüyoruz. Bunu sürdüremeyiz, bu yüzden bu işe son vermeliyiz."
"Borcu ödemek için yatırım yapıyoruz"
- "Galatasaray'ın gayrimenkullerini satmıyoruz, Bankalar Birliği'ne olan borcu ödemek için yatırım yapıp geliştiriyoruz."
"Transfer için Okan Hoca'nın raporunu bekliyoruz"
- "Okan Hoca'nın bir rapor sunmasını bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray özellikle bu sene çok iddialı. Bunun sıkıntıya uğramaması için eksikler varsa, transfer yapacağız. Ancak geldiğimiz finansal noktayı da ihmal etmiyoruz."
"Ronaldo'ya hayır demek mümkün mü?"
- "Cristiano Ronaldo'nun nesini soruyorsun? Kadronuzda görmek ister misin? Buna hayır demek mümkün mü? Kim istemez? İsteriz ama koşullar... Mali yapıya sahip miyiz, değil miyiz? Bugün böyle bir imkanımız yok. Galatasaray, bir dünya markası. Türkiye'nin bir numarası. Millet de doğal olarak Cristiano Ronaldo'yu bize yakıştırıyor. Ancak şu an ekonomik olarak alamayız."
"Boey ve Nelsson'a teklif var"
- "Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro."
"Icardi ve Rashica'nın bonservisini almak isteriz"
- "Mauro Icardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Milot Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa, Galatasaray'da kalıcı olarak görmek isteriz."
"Kadıköy'den 3 puanla ayrılacağız"
- "Galatasaray-Fenerbahçe bir dünya derbisi. Her maç heyecan dorukta oluyor. Yine öyle olacak. Maç Kadıköy'de ve biz de Kadıköy'de hazır olacağız. Oradan zaferle, 3 puanla ayrılacağız."
"Yabancı sınırına karşıyız"
- "Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız. Anadolu takımlarının bütçesi az ve bizle yarışmak için takım kuracaklar. Bırakın dünya oyuncu havuzundan istediklerini alsınlar. Sahada 3 Türk... Kısıtlama yüzünden Türklerin değeri çok yükseklere çıkıyor."
"Yusuf'un Türk oynamasında kime zarar var?"
- "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk futbolcu. Öyle şartlar getirmişiz ki, Türk statüsünde oynayamıyor. Bu kuralları koyduğumuz gibi, kaldırmasını bilmeliyiz. Yusuf'un Türk oynamasında kime zarar var?"