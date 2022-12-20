Dursun Özbek teklif gelen iki futbolcuyu açıkladı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer için teknik direktör Okan Buruk'un raporunu beklediklerini söyledi. Hiçbir oyuncuyu satmayı düşünmediklerini belirten Özbek, Sacha Boey ve Victor Nelsson'a teklif olduğunu açıkladı. Cristiano Ronaldo sorusuna da cevap veren Başkan Özbek, "Kim istemez? İsteriz ama koşullar..." diye konuştu.

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