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Spor

Aslanda hedef farkı açmak

Bu sezon şampiyonluğu gözüne kestiren Galatasaray, puan farkını 6'ya indiren ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaklaşmaması ve farkı yeniden açmak için Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:29 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, ligde kalan 9 maçında yalnızca 2 kez İstanbul dışına çıkacak.

Galatasaray, ligde kalan 9 maçında yalnızca 2 kez İstanbul dışına çıkacak.

Galatasaray'ın 'bay' geçtiği haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek puan farkını 6'ya düşürdü. Evindeki Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, farkın yeniden açılmasını istiyor.


Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını 3 puana motive ediyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında Kayserispor deplasmanındaki mağlubiyetin rövanşını da evinde taraftarı önünde almayı planlıyor.


Bir hükmen maç var

Bu sezon ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu iki takımın geçmiş maçlarını geçerli sayarken, yapacağı karşılaşmaları ise hükmen mağlup ilan etti. Galatasaray'ın kalan haftalarda sadece Hatayspor ile maçı var ve hanesine 3 puan yazılacak. Fenerbahçe ise hem Gaziantep FK hem de Hatayspor maçlarıyla hanesine 6 puan daha yazdıracak.


#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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