Bu sezon ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu iki takımın geçmiş maçlarını geçerli sayarken, yapacağı karşılaşmaları ise hükmen mağlup ilan etti. Galatasaray'ın kalan haftalarda sadece Hatayspor ile maçı var ve hanesine 3 puan yazılacak. Fenerbahçe ise hem Gaziantep FK hem de Hatayspor maçlarıyla hanesine 6 puan daha yazdıracak.