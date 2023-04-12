Galatasaray, ligde kalan 9 maçında yalnızca 2 kez İstanbul dışına çıkacak.
Galatasaray'ın 'bay' geçtiği haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek puan farkını 6'ya düşürdü. Evindeki Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, farkın yeniden açılmasını istiyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını 3 puana motive ediyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında Kayserispor deplasmanındaki mağlubiyetin rövanşını da evinde taraftarı önünde almayı planlıyor.
Bu sezon ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise bu iki takımın geçmiş maçlarını geçerli sayarken, yapacağı karşılaşmaları ise hükmen mağlup ilan etti. Galatasaray'ın kalan haftalarda sadece Hatayspor ile maçı var ve hanesine 3 puan yazılacak. Fenerbahçe ise hem Gaziantep FK hem de Hatayspor maçlarıyla hanesine 6 puan daha yazdıracak.