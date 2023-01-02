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Galatasaray'da Icardi takımla çalıştı

Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kas zorlanması yaşadığı için 1 aydır sahalardan uzak kalan Icardi de takımla çalıştı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Icardi gelişmesi: Antrenmana çıktı, Ankaragücü maçında oynayabilecek mi?
Icardi, bu sezon çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Süper Lig'de Çarşamba günü saat 20.00'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Icardi takıma döndü

Antrenman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Kas zorlanması yaşadığı için yaklaşık 1 aydır takımla olmayan ve fizik tedavi rehabilitasyonunda olan Arjantinli golcü Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde süre alabilecek.

  • Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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