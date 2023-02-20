Galatasaray'da Icardi herkesi solladı

Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda çıktığı 17 maçta 11 gol 1 asiste imza atmıştı. Radamel Falcao ise 2019-2020'de 22 maçta 11 gol ve 1 asist, 2020-2021'de ise 18 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı vermişti. Mustafa Muhammed ise geçen sezon 41 maçta 8 gol ve 5 asiste imza atmıştı.

Bu sezon 22 puana direkt katkı yapan Icardi, derbileri boş geçmezken, Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsan Icardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını 1'er gol ve 1'er asistle tamamladı. Galatasaray'ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta 2 kez geriye düşen takımına 2 golle galibiyet getiren Arjantinli yıldız futbolcu, 7-0'lık Başakşehir maçına 1 gol ve 2 asistle damga vurdu.