Galatasaray'da Icardi herkesi solladı

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Galatasaray Icardi'nin bonservisini almak istiyor.
Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki oyuncu, performansıyla sarı-kırmızlı takımın eski forvetlerini geride bıraktı. Ligde 12 maça çıkan Icardi, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkı sağladı.
Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda çıktığı 17 maçta 11 gol 1 asiste imza atmıştı. Radamel Falcao ise 2019-2020'de 22 maçta 11 gol ve 1 asist, 2020-2021'de ise 18 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı vermişti. Mustafa Muhammed ise geçen sezon 41 maçta 8 gol ve 5 asiste imza atmıştı.
Bu sezon 22 puana direkt katkı yapan Icardi, derbileri boş geçmezken, Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsan Icardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını 1'er gol ve 1'er asistle tamamladı. Galatasaray'ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta 2 kez geriye düşen takımına 2 golle galibiyet getiren Arjantinli yıldız futbolcu, 7-0'lık Başakşehir maçına 1 gol ve 2 asistle damga vurdu.
İcardi, Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist, Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol, Giresunspor maçında ise 1 asistle oynadı.