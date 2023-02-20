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Spor

Galatasaray'da Icardi herkesi solladı

Galatasaray'ın son yıllardaki forvet şanssızlığını kıran Mauro Icardi, istatistik olarak Falcao, Diagne ve Mustafa Muhammed'i geride bıraktı. Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev yapan Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 skor katkısı verdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:10 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Icardi'nin bonservisini almak istiyor.

Galatasaray Icardi'nin bonservisini almak istiyor.

Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki oyuncu, performansıyla sarı-kırmızlı takımın eski forvetlerini geride bıraktı. Ligde 12 maça çıkan Icardi, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkı sağladı.


Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda çıktığı 17 maçta 11 gol 1 asiste imza atmıştı. Radamel Falcao ise 2019-2020'de 22 maçta 11 gol ve 1 asist, 2020-2021'de ise 18 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı vermişti. Mustafa Muhammed ise geçen sezon 41 maçta 8 gol ve 5 asiste imza atmıştı.


22 puana direkt katkı

Bu sezon 22 puana direkt katkı yapan Icardi, derbileri boş geçmezken, Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsan Icardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını 1'er gol ve 1'er asistle tamamladı. Galatasaray'ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta 2 kez geriye düşen takımına 2 golle galibiyet getiren Arjantinli yıldız futbolcu, 7-0'lık Başakşehir maçına 1 gol ve 2 asistle damga vurdu.


İcardi, Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist, Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol, Giresunspor maçında ise 1 asistle oynadı.





#Galatasaray
#Icardi
#Süper Lig
1 saat önce
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Galatasaray'da Icardi herkesi solladı
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