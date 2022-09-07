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Galatasaray'da transfer uçakları art arda inecek

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi transfer eden Galatasaray, kapanışı da yıldızlarla yapacak. PSG’den İcardi, Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı İstanbul’a getirmeye hazırlanan sarı-kırmızılı takım, kanatlara da 2 transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki Galatasaray'ın yeni transferleri ne zaman İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın transfer edeceği oyunculara dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Icardi ve Kaan Ayhan ne zaman geliyor? Sözleşme detayları belli oldu mu?
Transfermarkt verilerine göre Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Bu sezon birbirinden flaş transferlere imza atan Galatasaray, kapanışı da yıldızlarla yapacak. Sarı-kırmızılı takım, yarın bitecek olan transfer tescil döneminden önce uçakları art arda İstanbul’a indirecek. Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray’da transfer döneminin bitişi de görkemli olacak.

Galatasaray'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor

Fransız devi Paris Saint- Germain’in yıldız golcüsü Mauro İcardi ve İtalyan ekibi Sassuolo’nun milli stoperi Kaan Ayhan ile anlaşan sarı-kırmızılılar, 2 diğer transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’ın anlaşma sağladığı İcardi ve Kaan’ın bugün İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu

Sarı-kırmızılı takımla 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlayan İcardi, Türkiye’den ve ABD’den gelen diğer teklifleri geri çevirdi. PSG ile yapılacak kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmayan Arjantinli golcünün maaşının geri kalanını Fransız ekibi ödeyecek.

Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Kaan Ayhan içi 4 milyon euro bonservis ödenecek

Kaan Ayhan için ise 4 milyon euro bonservis, 1.6 milyon euro yıllık maaş ödemesi yapılacak. Milli futbolcunun babası Erol Ayhan da transferi “Galatasaray’la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul’a geliyoruz” diyerek duyurdu.

  • Galatasaray ayrıca her iki kanada transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

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