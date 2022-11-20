Icardi ve Rashica'nın bonservisleri belli oldu

Galatasaray'da son haftanın yükselen isimleri Milot Rashica ve Mauro Icardi için taraftarlar yönetimden "transfer edin" talebinde bulunurken, iki ismin transfer bedelleri ortaya çıktı.

Icardi'de opsiyon yok

Son Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'nin PSG’den bedelsiz kiraladığı ve ücretinin sadece 750 bin euroluk kısmını karşılayacağı Arjantinli star için yapılan pazarlıklarda opsiyon maddesinin yüksek bedelden dolayı koyulmadığı bildirildi.

Fransız ekibinin, Inter’den 50 milyon euroya aldığı Icardi’nin satın alma opsiyonu olarak 30 milyon euroyu istediği ve bunun da sarı-kırmızılılar tarafından çok yüksek bulunduğu için kontrata dahil edilmediği belirtildi.Galatasaray'ın Icardi için aceleci olmayacağı ve sezon sonunda durumunu masaya yatıracağı belirtildi.

REKLAM

Rashica 18 milyon euro opsiyon istenmiş

Galatasaray’da yine kiralık olarak kadroya katılan Milot Rashica için de benzer bir durum yaşandı. Norwich City’den bedelsiz kiralanan Kosovalı futbolcunun satın alma opsiyonu için İngilizlerin istediği 18 milyon euro yüksek bulunurken futbolcunun sadece kiralandı.



