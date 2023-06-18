Galatasaray'da kaleci belirsizliği sona eriyor: Yeni file bekçisi kampa katılacak

Edilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Gaziantep FK'nın transfer tahtasını açmasını bekliyor. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın kadroda düşünmediği bazı oyuncuları Süper Lig ekibine Günay Güvenç transferi karşılığında kiralık olarak vermeyi planladığı aktarıldı.

Öte yandan Günay Güvenç'in Gaziantep FK'dan 200 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfer kapsamında Günay'a bu ödemeyi yapacağı ve Gaziantep'in de elini rahatlatacağı belirtildi.