Galatasaray'da kaleci belirsizliği sona eriyor: Yeni file bekçisi kampa katılacak

Günay Güvenç
Galatasaray, bonservisi Gaziantep'te bulunan Günay Güvenç transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılıların 31 yaşındaki file bekçisini yeni sezon öncesindeki 1. dönem kampına yetiştirmesi bekleniyor.
Edilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Gaziantep FK'nın transfer tahtasını açmasını bekliyor. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın kadroda düşünmediği bazı oyuncuları Süper Lig ekibine Günay Güvenç transferi karşılığında kiralık olarak vermeyi planladığı aktarıldı.
Öte yandan Günay Güvenç'in Gaziantep FK'dan 200 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfer kapsamında Günay'a bu ödemeyi yapacağı ve Gaziantep'in de elini rahatlatacağı belirtildi.