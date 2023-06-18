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Spor

Galatasaray'da kaleci belirsizliği sona eriyor: Yeni file bekçisi kampa katılacak

Galatasaray yönetimi, yaz dönemindeki ilk transferini tamamlamak üzere. Sarı kırmızılılar, yeni sezon birinci dönem kampı öncesinde kadrosuna yerli bir kaleci takviyesi yapacak. Galatasaraylı idarecilerin bonservisi Gaziantep'te bulunan kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı kulübüyle de masaya oturacağı belirtildi.

18:53 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Günay Güvenç

Günay Güvenç

Galatasaray, bonservisi Gaziantep'te bulunan Günay Güvenç transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılıların 31 yaşındaki file bekçisini yeni sezon öncesindeki 1. dönem kampına yetiştirmesi bekleniyor.

Edilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Gaziantep FK'nın transfer tahtasını açmasını bekliyor. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın kadroda düşünmediği bazı oyuncuları Süper Lig ekibine Günay Güvenç transferi karşılığında kiralık olarak vermeyi planladığı aktarıldı.

Öte yandan Günay Güvenç'in Gaziantep FK'dan 200 bin Euro alacağı olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfer kapsamında Günay'a bu ödemeyi yapacağı ve Gaziantep'in de elini rahatlatacağı belirtildi.



#Galatasaray
#Günay Güvenç
#Gaziantep FK
1 saat önce
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