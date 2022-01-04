Spor Galatasarayda kaleci sorunu devam ediyor Kritik takas gerçekleşmedi
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da kaleci sorunu devam ediyor: Kritik takas gerçekleşmedi

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kalede İsmail Çipe forma giymeye başlamıştı. Çipe gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatırken teknik heyet, sezon başında GZT Giresunspor'a kiralık gönderilen Okan Kocuk'u geri istedi. Alınan bilgiye göre Okan'ın Galatasaray'a dönüşünde önemli bir aksilik yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda kaleci sorunu devam ediyor: Kritik takas gerçekleşmedi
Okan Kocuk - GZT Giresunspor

Galatasaray'da İsmail Çipe'nin sergilediği performans sonrasında Okan Kocuk'un sarı kırmızılılara dönüşü söz konusu olmuştu.

Galatasaray yönetimi, Okan Kocuk'u GZT Giresunspor'dan geri isterken Karadeniz ekibi yetkilileri, ancak yerli bir kaleci kadroya katabilmeleri halinde buna izin verebileceklerini bildirdi. Sarı kırmızılılar bunun üzerine Fatih Öztürk'ü önerirken GZT Giresunspor teknik heyeti bu transferi istemedi.

  • An itibarıyla Okan Kocuk'un Galatasaray'a geri dönüşü şu an için gerçekleşmedi. 26 yaşındaki file bekçisinin bu hafta oynanacak Galatasaray-GZT Giresunspor maçında Giresunspor formasıyla Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.
Vazgeçilmez olacaklar

Vazgeçilmez olacaklar

​Gelecekteki teknoloji hayatımızı baştan sona değiştirecek.
Kurala uymayana af yok

Kurala uymayana af yok

Pitbull ile yakalanan gence 14 bin 982 lira ceza kesildi.
Çağ dışı olan senin faşist zihniyetin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı.

Tek şarjla bin km menzili ile geleceğe ışık tutuyor.
İstanbul ve Kocaeli zirvede

İstanbul ve Kocaeli zirvede

Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.