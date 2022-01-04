Galatasaray'da kaleci sorunu devam ediyor: Kritik takas gerçekleşmedi

Galatasaray'da İsmail Çipe'nin sergilediği performans sonrasında Okan Kocuk'un sarı kırmızılılara dönüşü söz konusu olmuştu.

Galatasaray yönetimi, Okan Kocuk'u GZT Giresunspor'dan geri isterken Karadeniz ekibi yetkilileri, ancak yerli bir kaleci kadroya katabilmeleri halinde buna izin verebileceklerini bildirdi. Sarı kırmızılılar bunun üzerine Fatih Öztürk'ü önerirken GZT Giresunspor teknik heyeti bu transferi istemedi.