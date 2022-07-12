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Galatasaray'da kavga: İki futbolcu birbirine girdi

Galatasaray'da futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Van Aanholt idmanda kavga etti. İki futbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların araya girmesiyle sona erdi.

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Haber Merkezi Diğer
Galatasarayda kavga: İki futbolcu birbirine girdi
Kerem Aktürkoğlu

Avusturya'da kampta olan sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan antrenmanında gerginlik çıktı.

İdman sırasında sert girme tartışması yaşayan Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

Ajansspor'un aktardığına göre, ikili arasındaki kavga şu şekilde gerçekleşti:

  • Graz'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Pozisyon sonrası iki futbolcu arasında önce ağız dalaşı yaşandı. Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem, Hollandalı futbolcuya tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

Marcao ile Kerem maçta kavga etmişti

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, geçen sezonun açılış maçı olan Giresunspor karşılaşmasında, maç devam ederken Kerem Aktürkoğlu'na tokat atmıştı. Hakem Marcao'yu kırmızı kartla oyun dışında bırakmıştı.

Kavganın ardından Marcao bir süre kadro dışı bırakılırken PFDK, futbolcuya 8 maç men cezası vermişti. Ayrıca Galatasaray tarafından cezalandırılan Brezilyalı Marcao, kulübe 150 bin Euro ödemişti.

Marcao Kerem'e yumruk atmaya çalışmıştı.
Marcao Kerem'e yumruk atmaya çalışmıştı.

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