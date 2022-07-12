Galatasaray'da kavga: İki futbolcu birbirine girdi

Avusturya'da kampta olan sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan antrenmanında gerginlik çıktı.
İdman sırasında sert girme tartışması yaşayan Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.
Ajansspor'un aktardığına göre, ikili arasındaki kavga şu şekilde gerçekleşti:
- Graz'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Pozisyon sonrası iki futbolcu arasında önce ağız dalaşı yaşandı. Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem, Hollandalı futbolcuya tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.
Marcao ile Kerem maçta kavga etmişti
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, geçen sezonun açılış maçı olan Giresunspor karşılaşmasında, maç devam ederken Kerem Aktürkoğlu'na tokat atmıştı. Hakem Marcao'yu kırmızı kartla oyun dışında bırakmıştı.
Kavganın ardından Marcao bir süre kadro dışı bırakılırken PFDK, futbolcuya 8 maç men cezası vermişti. Ayrıca Galatasaray tarafından cezalandırılan Brezilyalı Marcao, kulübe 150 bin Euro ödemişti.