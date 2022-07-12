Galatasaray'da kavga: İki futbolcu birbirine girdi

Hayat

İki bin 300 liralık hasar için 10 lira bırakıp gitti

Eskişehir’de park halindeki ticari aracına çarpıldığını fark eden Gürkan Güler, cam sileceğine bırakılan not ve aynaya sıkıştırılan 10 TL'yi görünce şaşkına döndü. Çarpan sürücü yazdığı notta hasardan dolayı özür dilerken, Güler aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu kaydetti.