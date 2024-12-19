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Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor

21:1119/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.


Dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla süren idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





#Galatasaray
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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