Galatasaray'da korkutan sakatlık: Noa Lang'ın durumu ciddi

Galatasaray’ın Avrupa’ya veda ettiği gecede korku dolu anlar yaşandı. Reklam panolarına parmağını sıkıştıran sarı-kırmızılıların yıldızı Noa Lang, talihsiz sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İlk maçı 1-0 kazanarak avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, Anfield’daki mücadelede ağır bir yenilgi alarak Avrupa defterini kapattı. Ancak karşılaşmanın son bölümlerinde yaşanan talihsiz bir olay, sonucun önüne geçti.
Mücadelenin son dakikalarına doğru reklam panolarına parmağını sıkıştıran Noa Lang, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Uzun süre saha içinde tedavi edilen Hollandalı yıldız, daha sonra sedyeyle kenara alındı.
TRT Spor’un aktardığı bilgiye göre Lang’ın parmağında kopma meydana geldi. Acil müdahale gerektiren durum sonrası oyuncu hızla hastaneye götürüldü.