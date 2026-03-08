Yeni Şafak
Galatasaray'da Liverpool maçı mesaisi başladı

16:258/03/2026, Pazar
AA
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere temsilcisi Liverpool ile 10 Mart Salı günü sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Liverpool müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

