|
Spor

Galatasaray'da Lucas Torreira'dan çılgın istatistik

Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 3-2 yendiği maçtan sonra ortaya çıkan istatistik sosyal medyada dikkat çekti. Sarı kırmızlıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira ikili mücadelelerdeki başarısıyla futbolseverlerin takdirini kazandı.

17:30 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Lucas Torreira - Galatasaray

Lucas Torreira - Galatasaray

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Süper Lig'e ağırlığını koymaya başladı.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada sergilediği performansla izleyenleri hayran bıraktı. Arsenal'den transfer edilen oyuncu, hem koşu mesafesi hem de kazandığı ikili mücadelelerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Mücadele sonunda Torreira ile ilgili ortaya çıkan üç maçlık istatistik ise parmak ısırttı. 26 yaşındaki oyuncu, son 3 maçta 44 ikili mücadelenin 43'ünden başarıyla ayrılırken sadece 1 tanesini kaybetti.

  • Galatasaray, sezon başında Lucas Torreira'yı Arsenal'den bonservisiyle transfer etmişti. Sarı kırmızılıların Uruguaylı orta saha oyuncusu için kasasından 6 milyon Euro çıktı.

Galatasaray'ın Torreira ile ilgili yaptığı ısı haritası paylaşımı sosyal medyada dün gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı.



#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Ümraniyespor
1 saat önce
default-profile-img
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan çılgın istatistik
Aort damarı nedir? Yırtılma belirtileri neler?
Kuş kıyma makinesine yuva yaptı
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti
Kıyma makinesine yuva yapan kuşun yavrularının yumurtadan çıkmasını bekliyorlar
Doğal burun damlası: Tıkanıklığı saniyeler içinde açıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.