Galatasaray'da Lucas Torreira'dan çılgın istatistik

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada sergilediği performansla izleyenleri hayran bıraktı. Arsenal'den transfer edilen oyuncu, hem koşu mesafesi hem de kazandığı ikili mücadelelerle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Mücadele sonunda Torreira ile ilgili ortaya çıkan üç maçlık istatistik ise parmak ısırttı. 26 yaşındaki oyuncu, son 3 maçta 44 ikili mücadelenin 43'ünden başarıyla ayrılırken sadece 1 tanesini kaybetti.