Galatasaray'da maaş krizi: Sacha Boey isyan etti

Galatasaray'da maaş krizi patlak verdi. Takımın en formda oyuncuları arasında yer alan Sacha Boey ile yönetim arasında maaş krizi yaşanıyor.

Sacha Boey ilk teklifi reddetti

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray ile Sacha Boey arasında sözleşme uzatma görüşmeleri yapılırken bazı sorunlar ortaya çıktı. Sarı-kırmızlı takımın yaptığı ilk teklifi kabul etmeyen Boey, sezon başında transfer edilen Dubois ile aynı maaşı talep ediyor.

Maaşına 4 katına yakın zam istedi

480 bin euro ile takımda en az kazanan yabancı oyunculardan birisi olan Sacha Boey'e de, Nelsson gibi 300 bin euro zam teklifi yapılmıştı. Bu teklifi reddeden oyuncu, Dubois gibi 1 milyon 800 bin euro istedi. Galatasaray Yönetimi bu rakamı yüksek bulurken, Fransız oyuncunun 1.1 milyon euro sevilerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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Geçtiğimiz yıl Rennes'den 1.15 milyon euro karşılığında transfer edilen Boey, bu sezon 13 maçta 1 asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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