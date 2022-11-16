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Dries Mertens: Galatasaraylı taraftarların bizi desteklemesi hoşumuza gidecek

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın başarısı için ter dökecek Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens, dünya futbolunun zirvesinde bir kez daha yer alacağı için mutlu olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Dries Mertens: Galatasaraylı taraftarların bizi desteklemesi hoşumuza gidecek
Galatasaray sezon başında Mertens'i kadrosuna katmıştı

Belçika ile daha önce dünya üçüncülüğü yaşayan 35 yaşındaki hücum oyuncusu Dries Mertens, kariyerinde 3. kez Dünya Kupası finallerinde sahne alacak. Dünya Kupası'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'ın yer aldığı F Grubu'nda mücadele edecek Belçika'nın en önemli hücum ayaklarından olacak Mertens, organizasyonla ilgili GSTV'ye açıklamada bulundu.

"Amacımız her zaman kazanmak"

"Dünya Kupası'nda mücadele edeceğim için çok mutluyum" diye konuşan Mertens, "Bu benim yer aldığım üçüncü Dünya Kupası olacak. Amacımız her zaman kazanmak ama ben her zaman maç maç bakan biriyim. İlk önce birinci maç olan Kanada mücadelesini kazanmamız gerekiyor. Onu kazandıktan sonra devamına bakarız." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray taraftarının bizi destekleyecek olması hoşumuza gidecek"

Galatasaray'ın dünyanın her yerinde taraftarı olduğunu aktaran tecrübeli futbolcu, "Galatasaray taraftarının bizi destekleyecek olması hoşumuza gidecek. Belçika nüfus olarak çok büyük bir ülke değil, çok fazla insan yaşamıyor." diye konuştu.

  • Belçika A Milli Takımı'nın formasını 2011'den bu yana 106 kez terleten Galatasaraylı futbolcu, 21 kez gol sevinci yaşadı. Belçika tarihinin en çok milli formayı giyen 5. oyuncusu olan Mertens, ülkesiyle 1 kez de Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı.

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