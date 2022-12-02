Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı

Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17.5 milyon euro.

Galatasaray'ın, PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mauro Icardi sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun, kas zorlanması yaşadığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Icardi, ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle, 4-7 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada, 4 golle oynayan Arjantinli oyuncu, 3 de asist yaptı.

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