Galatasaray'da Muslera'dan sonra Andone'de sakatlandı

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, ambulansla götürüldüğü hastanede sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.

Mücadelenin 70'inci dakikasında ise bir diğer Sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 2-0 Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 42. dakikada Skoda ve 53. dakikada Tunay Torun'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Rizespor puanını 28'e yükseltirken, Galatasaray ise 50 puanda kaldı.Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.Muslera'nın ayağı kırıldıSüper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek tribünden sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.Andone'de sakatlandıGalatasaray'da Rumen forvet Florin Andone mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu fakat 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Rakip takım kalecisiyle çarpışması sonrasında acılar içerisinde yerde kalan Rumen oyuncu, sedye ile oyundan çıkarıldı. Andone yerine Belhanda oyuna dahil oldu.Adem kırmızı kart gördüMücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Adem Büyük karşılaşmanın 88. dakikasında sarı kart gördü. Bu karta itiraz eden oyuncu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında konuk ekibin yaşadıkları👇🚑Fernando #Muslera sezonu kapattı🚑Sakatlığını atlatan #Andone yeniden sakatlandı ❌Ryan #Donk cezalı duruma düştü🔴#Adem Büyük kırmızı kart gördü❗Rizespor maçı 2-0 kazandı pic.twitter.com/cNqBVuFLQi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 14, 2020 İlk 11'lerÇaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao.Galeri: Muslera'nın sakatlığı Rizespor maçına damga vurdu

Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.