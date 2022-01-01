Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshediliyor

2011 yılında Lazio'dan 6.75 milyon euro bedelle transfer edilen ve 10 yılı aşkın bir süredir Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sözleşmesi feshediliyor.

Skorer'de yer alan habere göre, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve oynadığı son maçlarda hatalar yapan Uruguaylı kalecinin, sarı-kırmızılı serüveni sona eriyor. Yabancı sınırından dolayı sözleşmesi feshedilecek olan Muslera'nın yerine Galatasaray'ın, yeni bir yabancı kaleci alacağı iddia edildi.

Normalde sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kaleci bu maçlarda 32 gol yedi.

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