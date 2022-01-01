Spor Galatasarayda Musleranın sözleşmesi feshediliyor
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da Fernando Muslera dönemi kapanıyor. Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonu kapatan Uruguaylı kalecinin, yabancı sınırından dolayı sözleşmesinin feshedileceği ve yeni bir yabancı kaleci alınacağı iddia edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasarayda Musleranın sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Muslera

2011 yılında Lazio'dan 6.75 milyon euro bedelle transfer edilen ve 10 yılı aşkın bir süredir Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sözleşmesi feshediliyor.

Skorer'de yer alan habere göre, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve oynadığı son maçlarda hatalar yapan Uruguaylı kalecinin, sarı-kırmızılı serüveni sona eriyor. Yabancı sınırından dolayı sözleşmesi feshedilecek olan Muslera'nın yerine Galatasaray'ın, yeni bir yabancı kaleci alacağı iddia edildi.

  • Normalde sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kaleci bu maçlarda 32 gol yedi.

Galatasaray kalesine Süper Lig'den sürpriz aday
SPOR
Galatasaray kalesine Süper Lig'den sürpriz aday

Galatasaray'ın kaleci planı netleşiyor: Muslera'nın alternatifi yerli mi, yabancı mı olacak?
SPOR
Galatasaray'ın kaleci planı netleşiyor: Muslera'nın alternatifi yerli mi, yabancı mı olacak?

Bu da Karadeniz usulü

Bu da Karadeniz usulü

​Tavuklarını kümese gitmeden yemliyor.
18 Martta açılacak

18 Mart'ta açılacak

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım.
Ansızın vurmaya devam!

Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti.

'​Senin ipin kimlerin elinde.'

​Süper Kupa maçı öncesi sok dakika gelişmesi yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.