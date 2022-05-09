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Galatasaray'da Mustafa Muhammet ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mustafa Muhammet ile yollar ayrılıyor. Fransız ekiplerinin peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncudan, 10 milyon euro bonservis ücretinin kazanılması planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasarayda Mustafa Muhammet ile yollar ayrılıyor
Mustafa Muhammet, Galatasaray'ın Başakşehir maçına ilk 11'de başlamıştı.

Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Mustafa Muhammet ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın, Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten 3.53 milyon euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu Fransa yolcusu.

10 milyon euro bekleniyor

Bordeaux, Lille ve Montpellier'in kadrosuna katmak istediği Mustafa Muhammet için Galatasaray, 10 milyon euroluk bir bonservis ücreti belirledi. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan olan Mısırlı oyuncu, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

  • Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan Mustafa Muhammet, 7 gol ve 5 asistle oynadı.

Transfermarkt verilerine göre Mustafa Muhammet'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Mustafa Muhammet'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.
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