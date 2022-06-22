Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başlıyor Galatasaray, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulüp, başarılı çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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