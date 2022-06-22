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Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Galatasaray, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı kulüp, başarılı çalıştırıcı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Okan Buruk dönemi resmen başlıyor
Okan Buruk son olarak Başakşehir'de görev yapmıştı.

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başlıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in gönderilmesinin ardından sarı kırmızılı yönetim teknik direktör tercihini eski futbolcusu Okan Buruk'tan yana kullandı.

48 yaşındaki teknik adam son olarak Başakşehir'de görev yapmıştı. Okan Buruk, İstanbul ekibinde şampiyonluk başarısı yaşamıştı.

Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar;

  • 2011-2013 - Türkiye (yardımcı antrenör)
  • 2013-2014 - Elazığspor
  • 2014-2015 - Gaziantepspor
  • 2015-2016 - Sivasspor
  • 2016-2017 - Göztepe
  • 2017-2018 - Akhisar Belediyespor
  • 2018-2019 - Çaykur Rizespor
  • 2019-2021 - İstanbul Başakşehir
Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Okan Buruk dönemi
resmen başlıyor

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