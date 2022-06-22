Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başlıyor. Sarı kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da Domenec Torrent'in gönderilmesinin ardından sarı kırmızılı yönetim teknik direktör tercihini eski futbolcusu Okan Buruk'tan yana kullandı.
48 yaşındaki teknik adam son olarak Başakşehir'de görev yapmıştı. Okan Buruk, İstanbul ekibinde şampiyonluk başarısı yaşamıştı.
Yeni bir hikaye ⌛️ pic.twitter.com/vsNw8cYdTb
Yeni bir hikaye ⌛️ pic.twitter.com/vsNw8cYdTb— SPOR (@yenisafakspor) June 22, 2022
Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar;
- 2011-2013 - Türkiye (yardımcı antrenör)
- 2013-2014 - Elazığspor
- 2014-2015 - Gaziantepspor
- 2015-2016 - Sivasspor
- 2016-2017 - Göztepe
- 2017-2018 - Akhisar Belediyespor
- 2018-2019 - Çaykur Rizespor
- 2019-2021 - İstanbul Başakşehir
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/iMSTe1F0us
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/iMSTe1F0us— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 22, 2022