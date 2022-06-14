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Galatasaray'da Okan Buruk sesleri

Galatasaray’da, geçtiğimiz cumartesi günü başkanlığa seçilen Dursun Özbek öncelikli olarak teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacak. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına getirilmesi en güçlü isim Okan Buruk. Yabancı adaylardan ise Gallardo önde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Okan Buruk sesleri
Okan Buruk son olarak Başakşehir'de görev yapmıştı.

Galatasaray’da geçtiğimiz cumartesi günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek’in başkanlığa seçilmesinin ardından hareketli günler başlıyor. Özbek, bugün yapılacak mazbata törenin ardından özellikle futbol takımındaki yeni sezon yapılanması için düğmeye basacak. Özbek’in aklındaki ilk hamlenin sportif direktör olarak Cenk Ergün’ü göreve getirmek olduğu kaydedildi. Sportif direktörlüğe Ergün’ün getirilmesinin ardından da teknik direktör Domenec Torrent ile görüşülerek yolların ayrılması planlanıyor.

Okan Buruk'un listesi hazır

Sarı-kırmızılıların teknik direktör listesinde öne çıkan isminse Okan Buruk olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Torrent’le yolları ayırdıktan sonra Okan Buruk’la resmi sözleşmeye imza atmayı planladığı ifade edildi. Buruk’un, yeni sezon planlamasının gecikmemesi adına oyuncu izlemeleri bile gerçekleştirdiği ve yönetime bir liste sunacağı da sızan haberler arasında yer alıyor.

Yabancılarda favori Gallordo

Okan Buruk da pürüz çıkması durumunda ise teknik adam tercihinin yabancı olacağı ve listede 3 ismin olduğu kaydedildi. Yönetimin, yabancı teknik direktör için düşündüğü ilk isim Marcelo Gallardo. River Plate’i çalıştıran 46 yaşındaki teknik adamın, Arjantin ekibi ile sözleşemsi bu yılın sonunda bitiyor.Yönetimin, listesinde 1 İtalyan, 1 de Alman bir teknik adamı alternatif olarak belirlediği ifade edildi.

  • Cannavaro iddiası
  • İtalyan basını ise Fabio Cannavaro’nun Galatasaray’ın listesinde yer aldığını yazdı. Başkan Dursun Özbek’in öncelikli olarak teknik adam sorununu en kısada çözmek istediği, ardından da transfere ağırlık vereceği bildirildi.

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