Spor Galatasarayda operasyon başlıyor 12 futbolcunun transferi Fatih Terimi bekliyor
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'da operasyon başlıyor: 12 futbolcunun transferi Fatih Terim'i bekliyor

Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından sarı kırmızılı ekipte futbol takımının planlanması konusunda çalışmalar hız kazandı. Elmas'ın kısa süre içerisinde Fatih Terim ile anlaşması ve sonrasında transferlerin bir an önce yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda operasyon başlıyor: 12 futbolcunun transferi Fatih Terimi bekliyor
Burak Elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

Galatasaray'da dün yapılan seçimlerde başkanlığa seçilen Burak Elmas, sarı kırmızılılarda yoğun bir mesaiye başlıyor. İlk aşamada futbol takımını Fatih Terim'e emanet etmesi beklenen Elmas'ın sonraki süreçte ise transferler için ekibiyle birlikte ciddi bir çalışma içerisine gireceği aktarıldı.

20-21 Temmuz günü PSV ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına çıkacak olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın ve ekibinin tam 12 oyuncuyla transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Elmas ve ekibinin bu isimlerin bazılarının transferlerini Fatih Terim ile görüştükten sonra tamamlayacağı ve PSV maçına kadar kadroya ciddi bir takviye yapması bekleniyor.

  • Öte yandan Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşma çerçevesinde FFP kısıtlaması ortadan kalktı. Sarı kırmızılılar, bonservisli futbolcu alması halinde herhangi bir satış yapmak zorunda olmayacak.

Galatasaray'ın transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Patrick van Aanholt gibi isimler yer alıyor.

Burak Elmas'ın zafer konuşması: Yaşasın Galatasaray
OYNAT 00:59
Burak Elmas'ın zafer konuşması: Yaşasın Galatasaray
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, kazandığı zafer sonrası kürsüye gelerek konuşma gerçekleştirdi. Herkesi birlik olmaya davet eden Burak Elmas, konuşmasını 'Yaşasın Galatasaray' diyerek tamamladı.
Abone Ol Google News
Filistine gitmek isterim

Filistin'e gitmek isterim

​Şarkıcı Murat Kekilli 'Yıkılsın İsrail' şarkısını anlattı.
Üç isim İsviçre maçında yok

Üç isim İsviçre maçında yok

Milli Takımın son maçında kadroda olmayan isimler belli oldu.
İstanbul Güngörende çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

​Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili flaş gelişme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı.

Mandalar Karasu Nehri'ne girerek serinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.