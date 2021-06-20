Galatasaray'da operasyon başlıyor: 12 futbolcunun transferi Fatih Terim'i bekliyor

Galatasaray'da dün yapılan seçimlerde başkanlığa seçilen Burak Elmas, sarı kırmızılılarda yoğun bir mesaiye başlıyor. İlk aşamada futbol takımını Fatih Terim'e emanet etmesi beklenen Elmas'ın sonraki süreçte ise transferler için ekibiyle birlikte ciddi bir çalışma içerisine gireceği aktarıldı.

20-21 Temmuz günü PSV ile Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına çıkacak olan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın ve ekibinin tam 12 oyuncuyla transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Elmas ve ekibinin bu isimlerin bazılarının transferlerini Fatih Terim ile görüştükten sonra tamamlayacağı ve PSV maçına kadar kadroya ciddi bir takviye yapması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşma çerçevesinde FFP kısıtlaması ortadan kalktı. Sarı kırmızılılar, bonservisli futbolcu alması halinde herhangi bir satış yapmak zorunda olmayacak.

Galatasaray'ın transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Patrick van Aanholt gibi isimler yer alıyor.