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Galatasaray'da Radamel Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaray, Radamel Falcao'nun geçtiğimiz hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve idmanda yer almadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Radamel Falcao koronavirüse yakalandı
Falcao geride bıraktığımız sezonu 9 gol ve 2 asistle tamamladı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan Galatasaray’da Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, sağlık kontrolünden geçti. Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koşu çalışmaları yaptı.

Falcao'nun testi pozitif çıktı

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya halihazırda milli takımları ile birlikte olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD’de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı.

  • Günün ikinci antrenmanı saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

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