Galatasaray'da ses getiren Arda Turan gelişmesi

Galatasaray'da taraftarlar Arda Turan'a veda şansı sunulmamasına tepkili. 35 yaşındaki futbolcunun son iç saha maçında kadroya alınmamasına tepki gösterdiği ve bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadığı aktarıldı.
Yaşanan bu gelişme sonrasında Arda Turan'ın cuma günü oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda olması beklenmiyor. Tecrübeli isim aksi bir durum yaşanmaması halinde Galatasaray'daki kariyerini tamamladı.
- Sarı kırmızılıların altyapısından önemli bir bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'nın bir sonraki durağı Barcelona olmuştu. Milli futbolcu sonrasında Başakşehir ile kiralık olarak anlaşmıştı. Arda Turan futbol kariyerinin son iki sezonunu ise Galatasaray'da geçirdi.