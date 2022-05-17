Galatasaray'da ses getiren Arda Turan gelişmesi

Ekonomi

Savunma sanayiinden müjde: 2021 cirosu 10 milyar dolar barajını aşarak pandemi öncesi rakamlara ulaştı

4'üncü Savunma Sanayii Buluşmaları etkinliğine katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021 yılı savunma sanayii cirosunu açıkladı. Demir, "SASAD 2021 yılı sektör performans verilerine göre, savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz 2021 yılında 10 milyar dolar barajını aşarak, pandemi öncesi rakamlara tekrar geri dönüş sağladı. Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.