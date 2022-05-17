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Galatasaray'da ses getiren Arda Turan gelişmesi

Galatasaray altyapısından yetişen ve futbol hayatının son döneminde sarı kırmızılı formayı giyme şansını yakalayan Arda Turan'ın sezon sonunda kariyerine son vermesi bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor maçında kısa sürede olsa sahaya çıkacağı ve futbola veda edeceği konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcu, Adana Demirspor maçında kadroya alınmaması sonrasında bugünkü idmana çıkmadı. Yaşanan bu gelişmen sonrasında Arda Turan'ın son lig maçında olmayacağı ve tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılılardaki kariyerinin son bulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda ses getiren Arda Turan gelişmesi
Arda Turan - Galatasaray

Galatasaray'da taraftarlar Arda Turan'a veda şansı sunulmamasına tepkili. 35 yaşındaki futbolcunun son iç saha maçında kadroya alınmamasına tepki gösterdiği ve bugün gerçekleştirilen idmanda yer almadığı aktarıldı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Arda Turan'ın cuma günü oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda olması beklenmiyor. Tecrübeli isim aksi bir durum yaşanmaması halinde Galatasaray'daki kariyerini tamamladı.

  • Sarı kırmızılıların altyapısından önemli bir bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan'nın bir sonraki durağı Barcelona olmuştu. Milli futbolcu sonrasında Başakşehir ile kiralık olarak anlaşmıştı. Arda Turan futbol kariyerinin son iki sezonunu ise Galatasaray'da geçirdi.
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