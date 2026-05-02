Galatasaray'da şok sakatlık: Antalyaspor maçı öncesi durum şüpheli

Samsunspor’a 4-1 yenilen Galatasaray’da şampiyonluk yarışı Antalyaspor maçına kalırken, sakatlanan yıldız ismin durumu merak konusu oldu.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor’a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte şampiyonluk umutlarını bir sonraki haftaya taşıdı.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yaşanan bir sakatlık ise Galatasaray cephesinde moralleri daha da bozdu. Takımın önemli isimlerinden Lucas Torreira, yaşadığı problem nedeniyle ikinci yarıya devam edemedi.
Teknik heyet, ikinci yarının başında Torreira’nın yerine İlkay Gündoğan’ı oyuna dahil etti.
Torreira’nın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, sarı-kırmızılı ekipte gözler şimdi kritik Antalyaspor karşılaşmasına çevrildi.