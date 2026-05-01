Galatasaray'da üç ayrılık birden: Sezon sonu veda edilecek

Galatasaray'da üç ayrılık birden: Sezon sonu veda edilecek

15:561/05/2026, Cuma
G: 1/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Galatasaray
Galatasaray

Yeni sezon kadro yapılanmasını netleştiren Galatasaray’da ayrılık rüzgârı esiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetim, üç futbolcuyla yollarını ayıracak.

Süper Lig'de sezonun sonuna gelirken Galatasaray, 32. haftada rakibi Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Yaz transfer dönemine az bir süre kala yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kadro planlaması doğrultusunda düşünülmeyen kiralık üç futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

HT Spor'un haberine göre; Ara transfer döneminde kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonları kullanılmayacak.

Sacha Boey - Noa Lang - Yaser Asprilla



