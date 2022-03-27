Galatasaray'da yeni başkan kim olacak? İşte olası adaylar

Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını açıkladı.
Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.
30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması beklenen Galatasaray'da kimlerin başkan adayı olacağı merak konusu olurken, 5 isim ön plana çıktı.
İşte sarı-kırmızılı kulübün olası başkan adayları:
- Ünal Aysal (Eski başkan)
- Dursun Özbek (Eski başkan)
- Eşref Hamamcıoğlu (Eski başkan adayı)
- Metin Öztürk (Eski başkan adayı)
- Abdurrahim Albayrak (Eski yönetici)