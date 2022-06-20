Galatasaray'da yeni dönem: Okan Buruk göreve başlıyor

Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetiminin göreve seçilmesinin ardından gözler takımın teknik direktörünün kim olacağına çevrilmişken, sarı-kırmızılılarda Okan Buruk döneminin bugün başlaması bekleniyor. Özbek’in başkanlığa seçilmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılı ekip, 48 yaşındaki teknik adam Okan Buruk’la anlaştı. Özbek yönetimi, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk’tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti.

Torrent ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’ın bugün İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile görüşüp yolları ayıracağı öğrenildi. Sarıkırmızılı ekibin, bu ayrılık sonrası Okan Buruk’u açıklaması ve 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam, son olarak Başakşehir’de görev almış ve turuncu lacivertlilere tarihindeki ilk şampiyonluk sevincini yaşatmıştı. Buruk, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray formasını giymişti.

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Hemen işbaşı yapacak

Anlaşmanın resmi olarak açıklanmasının ardından Okan Buruk’un hemen Florya’da mesaiye başlayacağı ifade edildi. Yönetim ve Okan Buruk’un ilk işinin alınacak ve gönderilecek futbolcuları belirlemek olacağı ifade edildi. Bir süredir transfer çalışmalarını yürüten yönetimin, genç teknik adamın takımın başına geçmesiyle daha hızlı ve somut adımlar atmasının beklendiği kaydedildi. Okan Buruk’un da elinde bir liste bulunduğu ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen yabancı teknik direktörler arasında Marcelo Gallardo, Marco Rose, Igor Tudor, Roberto De Zerbi, Paola Fonseca ve Roberto Donadoni gibi isimler yer almıştı. Yabancı isimlerin çoğundan olumlu sonuç alınamadı. Bunun üzerine rotayı Okan Buruk'a kıran sarı-kırmızılılar, 48 yaşındaki teknik adamla söz kesti.

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