Galatasaray'da yıldız çok gol yok

Bu sezon büyük yatırım ve büyük umutlarla sezona başlayan Galatasaray, Süper Lig’de 10. hafta geride kalırken istenilen düzeye ulaşamadı. Son olarak Kayserispor’a deplasmanda 2-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor.

Önde götürmeyi başaramıyor

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon maçları önde götürmeyi başaramıyor. 9 maçta 810 dakika mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmaların sadece 53 dakikalık kısmında skor olarak öndeydi. Genel olarak galibiyet gollerini uzatma dakikalarında ya da oyunun son bölümünde bulan Aslan, karşılaşmaları baştan sona domine etmeyi başaramadı.

Duran top problemi

Sarı-kırmızılı takım, en büyük problemlerden birisini gol yollarında yaşıyor. Icardi, Mertens, Seferovic, Gomis gibi birbirinden yıldız forvetleri kadrosunda bulunduran Galatasaray, 9 maçta sadece 10 gol atabildi. Aslan, Süper Lig’in en az gol atan takımlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, puan tablosunda ilk 10’da yer alan takımlar arasında Kasımpaşa’nın ardından en az gol atabilen takım konumunda yer alıyor.

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Galatasaray, en büyük problemlerden birisini duran toplarda yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon henüz duran top organizasyonlarından gol katkısı alamadı. Bu alanda takımı çalıştırmak için teknik heyete katılan Sargon Duran da bir idmanın ardından Avusturya’da çalıştırdığı Wiener Neustadter’e geri döndü.

SPOR Aslan yatıyor puanlar gidiyor



