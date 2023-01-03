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Galatasaray'dan açıklama geldi: VAR kayıtları açıklansın

Antalyaspor-Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takım sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. ''Galatasaray VAR kayıtlarının'' açıklanmasını istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan açıklama geldi: VAR kayıtları açıklansın
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama geldi

Galatasaray, Antalyaspor- Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin uzatma anlarında iptal edilen gol ile ilgili açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı ekip VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti. Galatasaray yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim.

Galatasaray'dan VAR kayıtları mesajı: Bütün pozisyonları açıklayın
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