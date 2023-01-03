Galatasaray'dan açıklama geldi: VAR kayıtları açıklansın

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama geldi

Galatasaray, Antalyaspor- Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin uzatma anlarında iptal edilen gol ile ilgili açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı ekip VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti. Galatasaray yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim.

Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim. pic.twitter.com/h6gHdlMMTi — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 3, 2023