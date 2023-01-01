Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Molde'den 12 milyon euro karşılığında transfer ettiği David Datro Fofana için Galatasaray'ın devre girdiği iddia ediliyor.

Fanatik'in haberine göre, Londra ekibi 2029 yılına kadar sözleşme imzalattığı 20 yaşındaki Fildişili golcünün tecrübe kazanmasını sağlamak amacıyla kiralık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda temas kurulan kulüplerden birinin Galatasaray olduğu iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar hem santrfor olarak hem de her iki kanatta görev yapabilen Fofana'yı, anlaşmanın 1.5 yıl olması halinde kiralamak istiyor.