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Spor
Galatasaray'da Fofana hamlesi
Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Molde'den 12 milyon euroya transfer ettiği Datro Fofana için Galatasaray ile temasa geçildiği iddia edildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
14:08 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
20 yaşındaki David Datro Fofana bu sezon Molde ile 4 Konferans Ligi karşılaşmasında süre alıp 2 gol attı.

20 yaşındaki David Datro Fofana bu sezon Molde ile 4 Konferans Ligi karşılaşmasında süre alıp 2 gol attı.

Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Molde'den 12 milyon euro karşılığında transfer ettiği David Datro Fofana için Galatasaray'ın devre girdiği iddia ediliyor.


Fanatik'in haberine göre, Londra ekibi 2029 yılına kadar sözleşme imzalattığı 20 yaşındaki Fildişili golcünün tecrübe kazanmasını sağlamak amacıyla kiralık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda temas kurulan kulüplerden birinin Galatasaray olduğu iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar hem santrfor olarak hem de her iki kanatta görev yapabilen Fofana'yı, anlaşmanın 1.5 yıl olması halinde kiralamak istiyor.


Drogba'ya benzetiliyor

Fildişi Sahilli olması ve Chelsea'ye imza atması sebebiyle Didier Drogba'ya benzetilen Fofana, bitirici vuruşlarının yanı sıra patlayıcı gücüyle dikkat çekiyor. Genç forvetin dripling yeteneği ve sürati, şu ana kadar Norveç'te büyük fark yaratmasını sağladı. Forvet arayan Galatasaray cephesi de düşük maliyeti ve özellikleriyle Fofana'nın Okan Buruk'un sisteminde büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyor.



#Datro Fofana
#Premier Lig
#Chelsea
#Galatasaray
#Transfer
2 saat önce
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Galatasaray'da Fofana hamlesi
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