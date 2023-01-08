Galatasaray'dan derbide yıldız tepkisi: Röportajlara çıkılmayacak!

Galatasaraylı idareciler, Fenerbahçe stadındaki röportaj alanlarının '5' yıldızlı kulüp logolarıyla süslenmesine tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı idareciler, TFF'nin tanımadığı bu durumla ilgili ezeli rakiplerinin yapmış olduğu hamleyi eleştirdi. Galatasaraylı yetkililer, futbolculardan ve antrenör ekibinden mücadele sonunda bu alanda röportaj verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük de aldığı bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZEL! Galatasaray’dan tepki!



Galatasaray Kulübü, derbinin sonucu ne olursa olsun maç sonunda yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmayacak!!!



Fenerbahçe Kulübü, mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırdı!



Galatasaray bu tavra tepki olarak derbi sonu röportaja çıkmayacak!! REKLAM January 8, 2023



