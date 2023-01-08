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Galatasaray'dan derbide yıldız tepkisi: Röportajlara çıkılmayacak!

Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde röportaj alanlarının '5' yıldızla donatılmasına tepki gösterdi. Sarı kırmızılıların idarecileri, maç sonunda hiçbir oyuncusunun bu alanda röportaj vermemesi konusunda karar aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan derbide yıldız tepkisi: Röportajlara çıkılmayacak!
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe maçın sonunda röportaj vermeyecek.

Galatasaraylı idareciler, Fenerbahçe stadındaki röportaj alanlarının '5' yıldızlı kulüp logolarıyla süslenmesine tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı idareciler, TFF'nin tanımadığı bu durumla ilgili ezeli rakiplerinin yapmış olduğu hamleyi eleştirdi. Galatasaraylı yetkililer, futbolculardan ve antrenör ekibinden mücadele sonunda bu alanda röportaj verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük de aldığı bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.


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