Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi: Emre Akbaba'nın hareketi tartışılıyor

Mertens'in yerde kaldığı an
Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçın 38.dakikasında Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı hareket çok tartışıldı.
Kırmızı kart itirazı
Emre Akbaba taç çizgisi kenarında Mertens'e çok sert hareket sonrası Ali Şansalan Akbaba'ya sarı kart gösterdi. Pozisyon sonrası Galatasaray tarafından kırmızı kart itirazı geldi. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.
Galatasaray paylaşım yaptı
Maçın devre arasında ise Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip paylaşımda ''Yeter artık'' diyerek pozisyonun kırmızı kart olduğu itirazında bulundu.
İşte o paylaşım: