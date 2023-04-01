Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi: Emre Akbaba'nın hareketi tartışılıyor

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçın 38.dakikasında Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı hareket çok tartışıldı.

Emre Akbaba taç çizgisi kenarında Mertens'e çok sert hareket sonrası Ali Şansalan Akbaba'ya sarı kart gösterdi. Pozisyon sonrası Galatasaray tarafından kırmızı kart itirazı geldi. VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.