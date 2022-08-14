Spor Galatasaraydan kötü istatistik Süper Ligin zirvesindeler
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'dan kötü istatistik: Süper Lig'in zirvesindeler

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın yediği golde Abdülkerim Bardakcı hata yaparken, Galatasaray bu istatistikte zirvede yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan kötü istatistik: Süper Ligin zirvesindeler
Galatasaraylı futbolcuların üzüntüleri

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Abdülkerim'in hatası gole neden oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrasında konuk takım golü buldu. Mücadelenin 77. dakikasında kendi yarı alanının ortalarındaki Abdülkerim, pasını kaleci Fernando Muslera'ya aktarmak istedi. Kısa düşen topta araya giren Borja Sainz, Uruguaylı file bekçisi ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi önlemek isteyen Muslera'dan sıyrılan Borja, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

  • Galatasaray'dan kötü istatistik
  • OPTA'nın verilerine göre; 2020/21'den bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım, 17 pozisyon ile Galatasaray.

Galatasaray sahasında Giresunspor'a kaybetti
SPOR
Galatasaray sahasında Giresunspor'a kaybetti

Galatasaray futbolcuların yedek kulübesine televizyon koydurdu
SPOR
Galatasaray futbolcuların yedek kulübesine televizyon koydurdu

Hemen gönderirim

'Hemen gönderirim'

Rıdvan Dilmen'den Sergio Oliveira yorumu.
Aslantepede sürpriz sonuç

Aslantepe'de sürpriz sonuç

​Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 kaybetti.
AK Partiden yarım asırlık ağacı kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki: Dikmiyorsunuz bari olanı yıkmayın

Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde konuştu.

Kulübede televizyon

Kulübede televizyon

​Galatasaray'dan dikkat çekici hamle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunmuşlardı.

Milli stoper <br>golcü oldu

Milli stoper
golcü oldu

​Ozan Kabak yeni kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

​İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar.

​Meteoroloji uyardı: Öğleden sonraya dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.