Galatasaray'dan kötü istatistik: Süper Lig'in zirvesindeler

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti.
Abdülkerim'in hatası gole neden oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrasında konuk takım golü buldu. Mücadelenin 77. dakikasında kendi yarı alanının ortalarındaki Abdülkerim, pasını kaleci Fernando Muslera'ya aktarmak istedi. Kısa düşen topta araya giren Borja Sainz, Uruguaylı file bekçisi ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi önlemek isteyen Muslera'dan sıyrılan Borja, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
- Galatasaray'dan kötü istatistik
- OPTA'nın verilerine göre; 2020/21'den bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan takım, 17 pozisyon ile Galatasaray.