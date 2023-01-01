Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısında 36 gol atarken bunların 8'ini Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız futbolcunun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Mauro Icardi'nin 5, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata 3'er, Sergio Oliveira'nın 2, Abdülkerim Bardakçı ve Emre Taşdemir'in de birer golü bulunuyor. Geride kalan 3 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.

Ligin şu ana kadar en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 13 gol gördü. Sezon başında defans hattında değişikliğe giden sarı-kırmızılılar, bu alanda ligin en iyisi olarak da dikkat çekiyor. Aslan, ligin ilk yarısında oynadığı 18 müsabakanın 8'inde de kalesini gole kapattı.