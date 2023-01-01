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Spor
"Okan Hocası olan kazanır"
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmandan eğlenceli görüntüler ortaya çıkarken, Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcularına eşlik etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
9:54 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde 22 maçta 2.45 puan ortalaması tutturdu.

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde 22 maçta 2.45 puan ortalaması tutturdu.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.


Antrenmanın son bölümünde teknik direktör Okan Buruk da çift kale maçta oynadı. Çift kale maçı kazanan Buruk'un sevinen pozu, sosyal medya hesabından 'Okan hocası olan kazanır' şeklinde verildi.


En golcü Gomis

Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısında 36 gol atarken bunların 8'ini Bafetimbi Gomis kaydetti. Fransız futbolcunun ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Mauro Icardi'nin 5, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata 3'er, Sergio Oliveira'nın 2, Abdülkerim Bardakçı ve Emre Taşdemir'in de birer golü bulunuyor. Geride kalan 3 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo ve Başakşehir'den de Youssouf Ndayishimiye kendi kalesine attı.


En az gol yiyen

Ligin şu ana kadar en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında kalesinde 13 gol gördü. Sezon başında defans hattında değişikliğe giden sarı-kırmızılılar, bu alanda ligin en iyisi olarak da dikkat çekiyor. Aslan, ligin ilk yarısında oynadığı 18 müsabakanın 8'inde de kalesini gole kapattı.



#Galatasaray
#Bafetimbi Gomis
#Okan Buruk
14 dakika önce
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"Okan Hocası olan kazanır"
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