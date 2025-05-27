Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Galatasaray'dan pivot takviyesi: Anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan pivot takviyesi: Anlaşma sağlandı

17:4727/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Basketbolcu Muhsin Yaşar
Basketbolcu Muhsin Yaşar

Karşıyaka Basketbol'un 29 yaşındaki pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın, Galatasaray'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci bölümünde aldığı sonuçlarla düşme tehlikesi yaşayan fakat son haftalardaki galibiyetlerle lige tutunan Karşıyaka Basketbol, maçların tamamlanmasının ardından kadro planlamasını yapmaya başladı.


İzmir ekibinde ilk ayrılık da gerçekleşti. Yeşil-kırmızılıların 29 yaşındaki pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın, Galatasaray'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların da Muhsin Yaşar'ı açıklamak için sezonun bitimini bekleyebileceği belirtildi.


Karşıyaka'da bu sezon 35 maça çıktı

Muhsin Yaşar, Karşıyaka forması ile Basketbol Süper Ligi'nde 27 müsabakada ter döktü. Deneyimli oyuncu, 14.4 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist, 0.5 top çalma ve 0.7 asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki basketbolcu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 8 mücadelede forma giydi ve 7.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.3 asist, 0.9 top çalma ile 0.9 blok ortalamalarıyla oynadı.




#Galatasaray Basketbol
#Muhsin Yaşar
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 4,5 gün mü 9 gün mü? Resmi açıklama