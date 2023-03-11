Galatasaray'dan rekor galibiyet serisi: Beşiktaş'ı geride bıraktılar

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılacaktı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Gaziantep FK ligden çekildi. TFF, ligden çekilen takımların rakiplerine galibiyet yazılmasına ve 3 gol averajı verilmesine karar verdi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı takımın serisi 13'e çıkmıştı.