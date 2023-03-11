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Spor

Galatasaray'dan rekor galibiyet serisi: Beşiktaş'ı geride bıraktılar

Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bununla birlikte Beşiktaş'ın Süper Lig'deki galibiyet rekorunu geçmiş oldu.

21:20 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray tüm resmi kulvarlarda 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Galatasaray tüm resmi kulvarlarda 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılacaktı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Gaziantep FK ligden çekildi. TFF, ligden çekilen takımların rakiplerine galibiyet yazılmasına ve 3 gol averajı verilmesine karar verdi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı takımın serisi 13'e çıkmıştı.

Sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, lig tarihinde art arda 14 maç kazanan ilk takım oldu.

Galatasaray'ın puanı 60'a yükselirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe bir maç eksikle 51 puanla ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş'ı geride bıraktılar

Süper Lig'de üst üste 13 maçta galibiyet elde eden Galatasaray, Beşiktaş'ın 13 maçlık galibiyet serisini hükmen gelen Gaziantep FK galibiyetiyle egale etti.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 14 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.



#Galatasaray
#süper lig
#rekor
1 saat önce
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Galatasaray'dan rekor galibiyet serisi: Beşiktaş'ı geride bıraktılar
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