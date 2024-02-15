Galatasaray'dan Sparta Prag maçı öncesi duygusal transfer

Galatasaray, kahraman şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattı.
Burak Tolunay Sekin babasının hayalini gerçekleştirdi
Burak Tolunay Sekin 2021 yılında verdiği röportajda "Galatasaray'da oynamak benim hayalim. İlk hedefim Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum. Babam benimle gurur duyardı. O beni Galatasaray'da görmek isterdi" ifadelerini kullanmıştı.
Altay'dan transfer olan 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin forvet pozisyonunda oynuyor.
Sekin, ayrıca milli takımın alt yaş gruplarının aday kadrosunda da yer alıyor.