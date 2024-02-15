Galatasaray'dan Sparta Prag maçı öncesi duygusal transfer

Burak Tolunay Sekin 2021 yılında verdiği röportajda "Galatasaray'da oynamak benim hayalim. İlk hedefim Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum. Babam benimle gurur duyardı. O beni Galatasaray'da görmek isterdi" ifadelerini kullanmıştı.