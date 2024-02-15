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Spor

Galatasaray'dan Sparta Prag maçı öncesi duygusal transfer

Galatasaray, Altay forması giyen Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in oğlu forvet Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattı.

20:31 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:42 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Burak Tolunay Sekin
Burak Tolunay Sekin

Galatasaray, kahraman şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattı.


Burak Tolunay Sekin babasının hayalini gerçekleştirdi

Burak Tolunay Sekin 2021 yılında verdiği röportajda "Galatasaray'da oynamak benim hayalim. İlk hedefim Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum. Babam benimle gurur duyardı. O beni Galatasaray'da görmek isterdi" ifadelerini kullanmıştı.

Kahraman polis memuru Fethi Sekin İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısını önleyerek şehit olmuştu.

Altay'dan transfer olan 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin forvet pozisyonunda oynuyor.

Sekin, ayrıca milli takımın alt yaş gruplarının aday kadrosunda da yer alıyor.




#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Fethi Sekin
#Burak Tolunay Sekin
29 dakika önce
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