Galatasaray'dan UEFA açıklaması

Galatasaray, UEFA'nın dosyaları tekrar incelemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtları verdiğini ve kulübün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edeceğini belirtti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"UEFA iç işleyişi dahilinde;

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."