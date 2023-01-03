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Galatasaray'dan VAR kayıtları mesajı: Bütün pozisyonları açıklayın

TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasının ardından, tüm kulüplerden arka arkaya mesajlar geliyor. Son olarak Galatasaray'da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan VAR kayıtları mesajı: Bütün pozisyonları açıklayın
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar

Sivasspor- Galatasaray ve Gaziantep FK- Beşiktaş maçlarının kayıtlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklamasının ardından kulüplerden de arka arkaya açıklamalar geldi. Galatasaray'da resmi hesabından bir metin yayımladı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

  • Türkiye Futbol Federasyonu'nun ‘şeffaflık ilkesi’ gereği, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarındaki iki pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve bu maçlarda görev alan hakemler ile ilgili değerlendirmelerini büyük bir memnuniyetle karşıladık.
  • Bunu önemli bir adım olarak görmekle birlikte Türk futbolunda adaleti sağlamak adına yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Oynadığımız maça dair sadece bir pozisyonun VAR kaydının değil; başta futbolcumuz Victor Nelsson’un rakip ceza sahası içerisinde düşürüldüğü pozisyon olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların kaydının açıklanmasını istiyoruz. Bu şekilde yaşananların sonuca etkisini daha net bir şekilde herkesin görebileceğine inanıyoruz.
  • Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tutumunu sadece Galatasaray’a değil diğer 18 kulübe de ayırt etmeden uygulayacağına dair inançla bu sezon oynanan ve oynanacak olan tüm maçların VAR kayıtlarının da kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki, sadece Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması bile maçı yöneten orta hakemle ilgili var olan tartışmaların sonlanmasını sağlayacak, bu hafta ve bundan sonra oynanacak karşılaşmalar için adalet arayışımıza ışık tutacaktır.
  • Galatasaray Spor Kulübü olarak, uzun süredir dile getirdiğimiz şeffaflık ve adalet talebine yönelik bu adım için Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür eder, “Bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet!” arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini ve sonuna kadar bu mücadelenin arkasında duracağımızı belirtmek isteriz.
  • Saygılarımızla,
  • Galatasaray Spor Kulübü

TFF Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı
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