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Galatasaray'ın 10 numarasını Gheorghe Hagi getirecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken 10 numara bölgesi için alınacak oyuncuyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. Önceki günlerde Popescu ile birlikte Galatasaray'ın antrenmanını ziyaret eden efsane isim Gheorghe Hagi, Nicolae Stanciu'nun transferi için devreye girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın 10 numarasını Gheorghe Hagi getirecek
Hagi ve Popescu önceki günlerde Florya'ya gelerek Fatih Terim'i ziyaret etmişti.

Galatasaray'ın 10 numara bölgesi için transfer etmek istediği Nicolae Stanciu, sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Slavia Prag'a transferi için kolaylık sağlamasını isteyen Rumen yıldızın görüşmelerini ise Gheorghe Hagi'nin yaptığı belirtildi.

Sarı kırmızılıların 10 numara mevkisi için belirlediği isimlerin başında yer alan Nicolae Stanciu ile ilk teması Hagi'nin kurduğu ve 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu durumdan çok etkilendiği belirtildi. Galatasaray'da oynamak istediğini menajerine ileten ve bu yüzden kulübünden kolaylık isteyen Stanciu'nun transferiyle ilgili olarak yakın zamanda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

  • Stanciu, Slavia Prag formasıyla çıktığı 85 maçta 20 gol attı 20 de asist yapma başarısı gösterdi.

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