Galatasaray'ın 10 numarasını Gheorghe Hagi getirecek

Galatasaray'ın 10 numara bölgesi için transfer etmek istediği Nicolae Stanciu, sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Slavia Prag'a transferi için kolaylık sağlamasını isteyen Rumen yıldızın görüşmelerini ise Gheorghe Hagi'nin yaptığı belirtildi.

Sarı kırmızılıların 10 numara mevkisi için belirlediği isimlerin başında yer alan Nicolae Stanciu ile ilk teması Hagi'nin kurduğu ve 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu durumdan çok etkilendiği belirtildi. Galatasaray'da oynamak istediğini menajerine ileten ve bu yüzden kulübünden kolaylık isteyen Stanciu'nun transferiyle ilgili olarak yakın zamanda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.