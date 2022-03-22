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Galatasaray'ın 6'dan yüzü gülmedi

Hem yaz hem de ara transfer döneminde iki ön libero transferi yapan Galatasaray, istediği verimi alamadı. Sezon başında kiralanan Assunçao, 2 maçta forma giyip geri döndü. Devre arasında gelen Pulgar ise şimdiye kadar 137 dakika süre alabildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın 6dan yüzü gülmedi
Pulgar sarı-kırmızılı formayla sadece 4 maça çıktı.

Galatasaray, bu sezon transfer ettiği ön libero oyuncularından istediği verimi bir türlü alamadı.

Yaz transfer döneminde 1 yıllığına kiralanan Gustavo Assunçao, sarı-kırmızılı takımda yarım sezon geçirdikten sonra eski kulübü Famalicao’ya geri döndü. 21 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 2 maçta görev yaparken, sadece 134 dakika sahada kalabildi.

Ara transfer döneminde yarım sezonluğuna Fiorentina’dan kiralanan Erick Pulgar da beklentileri karşılayamadı. Şilili futbolcu, Galatasaray’ın oynadığı 9 maçın 5’inde yedek kulübesinden çıkamadı. 28 yaşındaki oyuncu sadece 4 maçta 138 dakika süre alabildi.

Galatasaray, ara transfer döneminde son yabancı oyuncu hakkını Pulgar’dan yana kullanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Şilili futbolcuyu transfer edebilmek için Gedson Fernandes’ten vazgeçmiş, Portekizli oyuncuyu ise ezeli rakibi Beşiktaş kapmıştı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi Marsilya’dan Boubacar Kamara, Arsenal’den Muhammed Elneny, Borussia Dortmund’dan Axel Witsel ile ilgileniyor.

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