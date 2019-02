Galatasaray'ın almadığı Modeste'nin lisans sorunu çözüldü

Bundesliga 2 ekiplerinden FC Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama izninin alındığını açıkladı.

Köln Yöneticisi Alexander Wehrle, "Çin Futbol Federasyonu, Tianjin Tianhai'den de onay aldıktan sonra Modeste için oynama izni verdi. Anthony Modeste gelişmesi hepimizi çok mutlu etti. Bir sonraki maçımızda kadromuzda olacak." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki golcünün Paderborn ile oynanacak maçın kadrosunda olacağı ve perşembe günü takımla birlikte Ostwestfalen'e gideceği belirtildi.

Modeste, sezon başından bu yana Köln ekibiyle idmanlara çıkıyordu.

Here's your #effzeh squad that is travelling to Paderborn! The French connection returns as @amodeste27 and Vincent #Koziello come back into the squad 🇲🇫 #SCPKOE pic.twitter.com/vXEasirkFa — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 14 Şubat 2019