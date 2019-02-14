BUNDESLİGA

Galatasaray'ın almadığı Modeste'nin lisans sorunu çözüldü

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ancak hukuki anlamda zor durumda kalınması riski sebebiyle transfer edilmeyen Anthony Mondeste, Köln'e imza atmıştı. FIFA'nın lisansını askıya alması sebebiyle sahaya çıkamayan Fransız golcünün sorunu çözüldü. 30 yaşındaki yıldız oyuncu bu hafta oynanacak Paderborn karşılaşmasında kadroda olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anthony Modeste, 73 kez giydiği Köln formasıyla 45 gol attı, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Anthony Modeste, 73 kez giydiği Köln formasıyla 45 gol attı, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: THILO SCHMUELGEN / Reuters

Bundesliga 2 ekiplerinden FC Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama izninin alındığını açıkladı.

Köln Yöneticisi Alexander Wehrle, "Çin Futbol Federasyonu, Tianjin Tianhai'den de onay aldıktan sonra Modeste için oynama izni verdi. Anthony Modeste gelişmesi hepimizi çok mutlu etti. Bir sonraki maçımızda kadromuzda olacak." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki golcünün Paderborn ile oynanacak maçın kadrosunda olacağı ve perşembe günü takımla birlikte Ostwestfalen'e gideceği belirtildi.

Modeste, sezon başından bu yana Köln ekibiyle idmanlara çıkıyordu.


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