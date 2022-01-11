Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Torrent için olay sözler

Galatasaray'da takımın başına geçmesi beklenen Domenec Torrent ile ilgili spor kamuoyundan olumsuz yorumlar gelmeye başladı.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen'in Torrent ile ilgili görüşleri şöyle;
- "59 yaşına gelmiş, Flamengo'nun kovduğu bir hocayı, gövdeli bir hocayı gönderdikten sonra Galatasaray'ın başına getirirseniz dejavunun en babasını yaşarsınız. Ne yapmış bu adam? Sayın Işıtan Gün, siz alın bu adamı kendi takımınıza hoca yapın Galatasaray'a yapmayın. Bu hocayla birlikte menajerlerle beraber Galatasaray'a transfer yapmayı mı planlıyorsunuz? Domenic Torrent kimdir ya?"
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yerine Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i getirmek istiyor pic.twitter.com/QVhYoR31iz
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yerine Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i getirmek istiyor pic.twitter.com/QVhYoR31iz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2022