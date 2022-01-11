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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Torrent için olay sözler

Galatasaray yönetiminin anlaşmaya vardığı İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fatih Terim sonrasında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olan Torrent ile ilgili spor kamuoyundan eleştiri mesajları gelmeye başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın anlaşmaya vardığı Torrent için olay sözler
Domenec Torrent

Galatasaray'da takımın başına geçmesi beklenen Domenec Torrent ile ilgili spor kamuoyundan olumsuz yorumlar gelmeye başladı.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen tecrübeli gazeteci Levent Tüzemen'in Torrent ile ilgili görüşleri şöyle;

  • "59 yaşına gelmiş, Flamengo'nun kovduğu bir hocayı, gövdeli bir hocayı gönderdikten sonra Galatasaray'ın başına getirirseniz dejavunun en babasını yaşarsınız. Ne yapmış bu adam? Sayın Işıtan Gün, siz alın bu adamı kendi takımınıza hoca yapın Galatasaray'a yapmayın. Bu hocayla birlikte menajerlerle beraber Galatasaray'a transfer yapmayı mı planlıyorsunuz? Domenic Torrent kimdir ya?"
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