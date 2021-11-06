Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçında kural hatası iddiası

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maçta kafaları karıştıran bir an yaşandı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası Lokomotiv Moskovalı oyuncu Zhivoglyadov'a sarı kart çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İsviçreli hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a bir sarı kart daha gösterdi ancak kırmızı kartını çıkarmadı. Hakemin hemen öncesindeki faule vurgu yapıp bu sarı kartı tekrar gösterip göstermediği ise merak konusu oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından kural hatası yapıldığı ve maçın tekrar edilmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

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