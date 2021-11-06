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Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçında kural hatası: Maç tekrar edilebilir

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maçta kural hatası yapıldığı ortaya çıktı. Mücadelenin hakemi Sandro Scharer'in Rus oyuncu Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterdiği ancak oyundan atmadığı tespit edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Avrupa Ligi maçında kural hatası: Maç tekrar edilebilir
İki kez sarı kart gösterdiği oyuncuya kırmızı kart çıkarmadı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem skandalı yaşandığı ortaya çıktı.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası Lokomotiv Moskovalı oyuncu Zhivoglyadov'a sarı kart çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından 90+3. dakikada iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlik sonrası İsviçreli hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a bir sarı kart daha gösterdi ancak kırmızı kartını çıkarmadı.

Açık bir şekilde görülen bu kural hatası nedeniyle mücadelenin tekrar edilmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu konunda UEFA'ya başvuru yapması bekleniyor.


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